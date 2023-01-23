В Югре 23 января 2023 года зарегистрирован 71 новый случай COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре на 23 января 2023 года зарегистрировано 254 825 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 71 новый случай COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 38, Нижневартовске - 2, Нефтеюганске - 1, Сургутском районе - 8, Урае - 10, Советском районе - 1, Мегионе - 3, Когалыме - 3, Югорске - 2, Кондинском районе - 2, Пыть-Яхе - 1.

На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 71 случае. За сутки на COVID обследованы - 866 человек, всего прошли обследование 3 643 560. За весь период от COVID - умерли 2 604 человека. За сутки выписались по выздоровлению 32 человека, за весь период пандемии вылечились 251 453 югорчанина.

На сегодня в России зафиксировано 21 894 157 случаев заражения коронавирусом, погибли 394 694 человека. От вируса вылечили 21 306 526 человек, восстановление составляет 97.32%. Россия занимает 10 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.