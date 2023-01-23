В Югре 23 января 2023 года ожидается небольшой снег

В Югре 23 января 2023 года немного потеплеет Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 23 января 2023 года ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине местами пройдет небольшой снег, по восточной половине небольшой, местами умеренный снег. Днем по западной половине будет преимущественно без осадков, а по восточной половине продолжит падать снег. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с. Ночью температура воздуха -6, -11 °С, при прояснениях -16, -21 °С. Днем потеплеет до -4, -9 °С, местами -12, -17 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность, ночью будет небольшой снег, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7, -9 °С, днем -5, -7 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.