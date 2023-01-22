В Нижневартовске коммунальщики борются с последствиями снегопада

Фото: соцсети Официальный Нижневартовск

Нижневартовск «завалило» снегом. Коммунальным службам города пришлось перейти работать в усиленный режим. Корреспонденту «КП-Югра» в УпоДХ пояснили, что на борьбу с осадками вывели работать всю имеющуюся технику, также были подключены и подрядчики. Кроме того, работы ведутся и в ночное время суток, так как важно, чтобы жители северного города с утра не испытывали трудности с передвижением.

Помимо этого, для расчистки территории дворов у дворников продлили режим рабочей смены. Так, одна из управляющих компаний «вывела» на работу 50 дворников и три погрузчика, так как важно не только расчистить дворы, но и вывезти снег за пределы города.