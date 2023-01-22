На трассах Югры после непогоды сняли все запреты на движение автотранспорта

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В Ханты-Мансийском автономном округе вчера бушевал снег и из-за этого были введены ограничения для автовладельцев. Как сообщили корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе областного ГИБДД, сегодня движение транспорта восстановлено, так как улучшились погодные условия и потому выезжать на дороги можно без проблем.

Напомним, накануне в регионе прошел сильный снегопад. Он создал немало проблем для жителей Сургутского района. В связи с интенсивными осадками были перекрыты трассы из Сургута в Когалым, Нижневартовск и Лянтор.