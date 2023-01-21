В Югре 21 января 2023 года еще 100 человек заболели коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 100 человек. С начала периода количество заболевших достигло 254 663.

При этом выздоровели 56 человек. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 2 064 югорчан.

В России выявлено 6014 случаев заражения коронавирусом за сутки. За весь период зафиксировано 21 888 428 заболевших. На сегодня в России погибло уже 394 653 человека, в том числе 43 за прошедшие сутки. Выздоровевших - 21 302 505, в том числе 4 586 за сутки.