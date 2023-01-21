Медики Югры отправились в зимнюю экспедицию

Фото: телеграм-канал правительства Югры

Специалисты Центра профпатологии Югры отправились в зимнюю экспедицию. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.

В 2023 году медицинскую помощь югорчанам будут оказывать три бригады врачей – это на одну больше, чем в 2022 году. В составе этих бригад самые востребованные специалисты: хирург, невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, рентгенолог, а также врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики.

Экспедиция займет 2,5 месяца и за это время передвижные комплексы учреждения побывают в 38 труднодоступных населенных пунктах Югры. Сначала специалисты приедут в село Алтай Кондинского района и поселок Кедровый Ханты-Мансийского района.