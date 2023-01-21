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НовостиПроисшествия21 января 2023 5:12

Сотрудник автомойки в Пыть-Яхе ответит за загрязнение почвы нефтепродуктами

Он несколько лет обмывал пустые тары из-под нефтепродуктов, сливая загрязненную воду на почву
Виктория Терина
Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Пыть-Яхе полицейские вместе с Северо-Уральским управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования задержали 53-летнего работника городской автомойки, который в течение нескольких лет, моя пустую тару из-под нефтепродуктов, сливал загрязнённую воду с остатками углеводородного сырья на почву рядом с сервисом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Специалисты проверили участок земли площадью 67 м², прилегающий к станции обслуживания и выявили наличие в почве нефтепродуктов. По заключению экспертов, содержание вредных веществ в почве превышает почти в 30 раз. Экологический ущерб оценён в 511 тысяч рублей.

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.