Жителя Мегиона осудят за оскорбления и угрозы убийства судьи Фото: Татьяна Коркина

В Югре подсудимый угрожал судье. СК России по ХМАО-Югре завершил расследование уголовного дела против 31-летнего жителя Мегиона. Как сообщили в ведомстве, в сентябре 2022 года уже неоднократно судимый мужчина, находясь в зале суда, оскорбил судью.

- Во время судебного рассмотрения уголовного дела по обвинению 31-ллетнего мужчины в уклонении от отбывания наказания за ранее совершенные преступления, из личной неприязни высказал в адрес судьи, председательствующего в уголовном процессе, оскорбления в нецензурной форме - сообщают в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, находясь в камере следственного изолятора, обвиняемый собственноручно написал и отправил судье письмо, в котором пригрозил причинением вреда здоровью и убийством.

Мужчина вину не отрицал и теперь его ждет новая встреча с судьей.