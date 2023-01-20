В Октябрьском районе ограничили движение по зимнику «с. Большой Камень - п. Большие Леуши»

В Октябрьском районе ограничили движение по зимнику Фото: Юлия Кучеренко

Управление автомобильных дорог Югры вновь сообщает об ограничении движения на одном из зимников. Ограничение связано с потеплением.

- В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до -2 °С, с 18:00 часов 20 января 2023 года ограничивается движение транспортных средств массой свыше 15 т по зимней автомобильной дороге «с. Большой Камень - п. Большие Леуши» в Октябрьском районе - сообщает Управление автомобильных дорог Югры.

Отметим, что температура по западной половине округа действительно повысится до -1, -6 °С, а по восточной половине похолодает до -10, -15 °С, местами -17, -22 °С, в Нижневартовском районе до -26, -31 °С.