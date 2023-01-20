В Югре подтверждено 102 случая коронавируса за сутки Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 254 563 случая коронавируса. За последние сутки в Югре выявлено 102 случая заболеваний COVID-19 в 18 муниципалитетах.

В Сургуте зарегистрирован 41 случай, в Ханты-Мансийске - 13 случаев, в Нефтеюганске – 6 случаев, в Урае, Радужном и Пыть-Яхе – по 5, в Мегионе и Когалыме – по 4, в Октябрьском районе, Нижневартовске и Нягани – по 3, в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Советском районах – по 2, в Березовском, Сургутском, Кондинском и Белоярском районах – по 1.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 100 случаев, 2 случая завозных. В структуре клинических проявлений у 1 человека болезнь протекала бессимптомно, клинические проявления ОРВИ установлены у 100 человек, диагноз «пневмония» поставлен 1 заболевшему.