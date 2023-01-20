В ХМАО прибывшие раньше спасателей медики спасли спящую женщину из пожара

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Кондинском районе произошёл пожар в жилом двухквартирном доме по улице Чехова ПГТ Луговой. Возгорание началось в квартире № 2. На тот момент её хозяин находился в гостях у родственника, а во второй половине дома находилась женщина 64 лет, спавшая и не подозревавшая о пожаре.

Женщину спасла бригада скорой, которая ехала на вызов, увидев издалека густой дым и сообщила о пожаре в пожарную часть посёлка. Существовала угроза распространения огня и уничтожение всего жилого дома.

- Подъехав к дому, они побежали к квартире № 1 и громкими стуками в дверь и окна разбудили пожилую женщину. Забежав в квартиру, работники скорой помощи помогли Алефтине Валентиновне собрать все необходимые вещи, вывели её на улицу и довели до соседнего дома - сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

Пожарные подразделения «Центроспас-Югория» потушили возгорание. А медики предупреждают, что пожары происходят в ночное время и очень часто приводят к человеческим жертвам. Люди погибают, надышавшись во сне угарным газом, даже не успев проснуться. На этот раз все обошлось благодаря тому, что рядом оказались сотрудники скорой и вовремя вызвали спасателей.