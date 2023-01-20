В Нефтеюганске за незаконную охоту на бурого медведя осудят мужчину Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 23-летнего местного жителя. Он застрелил из охотничьего ружья бурого медведя.

- 30 июля 2022 года обвиняемый, находясь в границах общедоступных охотничьих угодий вдоль 551 км федеральной автомобильной дороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района, в запрещенные для производства охоты сроки застрелил из охотничьего ружья бурого медведя. Лицензия на добычу животного у мужчины отсутствовала - сообщили в окружной прокуратуре.

Из-за его действий государству причинен ущерб на сумму 300 тысяч рублей. Во время расследования уголовного дела охотник полностью возместил ущерб. Уголовное дело передано в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.