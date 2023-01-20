В Нягани спасатели пришли на помощь двухлетнему ребенку, который оказался запертым в квартире Фото: Юлия Кучеренко

Двухлетний ребенок оказался запертым в квартире на улице Речная в Нягани. К счастью, с малышом все в порядке, к нему на помощь приехали спасатели Центроспаса.

- Утром 20 января спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Октябрьский район) учреждения «Центроспас-Югория» выезжали по сообщению: требуется открыть дверь в квартиру, где закрылся двухлетний ребенок, родители не могут попасть внутрь - говорится в сообщении учреждения.

Спасатели, при помощи специального оборудования, открыли дверь и обнаружили там ребенка, который находился в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, даже если выходите из квартиры на короткое время.