В Сургуте в крещенских купаниях приняли участие больше 26,5 тысяч горожан

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте завершилось празднование Крещения Господня, больше 26,5 тысяч горожан приняли участие в крещенских купаниях. Об этом рассказали в администрации города.

В течение дня в городе действовали 7 купелей на территориях храмов и водоеме между улицами Мелик-Карамова и Югорским трактом. Верующие набирали освященную воды и окунались в купели. Температура воздуха в этом году была довольно комфортная - столбик термометра не опускался ниже отметки в -17 градусов.

В местах купаний дежурили спасатели, медики и полицейские. Купели были оборудованы поручнями и лестницами, а для удобства жителей установили обогреваемые палатки для переодевания.