В Урае мужчину накажут за ложный донос Фото: Татьяна Коркина

В Урае возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он подозревается в заведомо ложном доносе, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Мужчина был пьян и обратился в травмпункт с многочисленными ушибами и сообщил в правоохранительные органы о том, что на него напали несколько молодых людей, поместили в багажник автомобиля и перевезли в лес, где избили. Но после проверки выяснилось, что мужчину никто не похищал, а травмы он получил во время передвижения по улицам города и многократных падений.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет - рассказали в следственном комитете ХМАО.