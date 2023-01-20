В Сургуте 12-летний пассажир пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир - 12-летний пассажир из Сургута.

ДТП произошло на бульваре Свободы в Сургуте. Столкнулись два транспортных средства "Opel" и "Volkswagen". По информации ГИБДД, 41-летний водитель автомобиля "Volkswagen" при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю "Opel", под управлением 42-летней женщины. В результате ДТП 12-летний подросток получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 10 нетрезвых водителей, 3 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 за повторное управление транспортном с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 54 водителя и 64 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает всех водителей соблюдать ПДД.