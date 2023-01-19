В Сургуте 95-летие отмечает ветеран Великой Отечественной Войны Иван Шабалин. В 41-м он был ещё ребёнком, работал в тылу и хорошо помнит все тяготы и боль потерь, которые пришлось пережить в те жуткие годы.

Иван Павлович переехал в Сургут в 1982 году и работал начальником управления капитального строительства вплоть до пенсии. Кроме Ивана Павловича в январе своё 95-летие также отпраздновали ещё три труженика тыла: Василий Романович Аношкин, Анна Яковлевна Черных и Спартак Петрович Кропачев. А еще предстоит поздравить Лидию Сергеевну Илюшкину – с 90-летием и Марию Кузьминичну Воронину – с 95-летием.

- Дорогой Иван Павлович, спасибо за Вашу мудрость, бесценный жизненный опыт, за то, что Вы по-прежнему в строю! От всех сургутян желаю крепкого здоровья Вам, Вашим детям, внукам и правнуку! Давайте пожелаем нашим ветеранам здоровья и долгих лет жизни! Судьбы каждого из героев – живая история. Её мы обязаны знать, чтить и помнить - поздравил ветеранов глава Сургута Андрей Филатов.