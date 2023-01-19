В Сургутском районе резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе на треть выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. По информации Роспотребнадзора, на минувшей неделе суммарная заболеваемость гриппом, ОРВИ, СOVID-19 выросла на 35,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Сургутский район в числе пяти муниципалитетов с наибольшей суммарной заболеваемостью ОРВИ и СOVID-19. Причем случаев COVID-19 за прошедшую неделю зарегистрировано всего 14. Кстати, на территории Российской Федерации 15 января 2023 года зарегистрирован первый случай заражения новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса «Кракен».

- Хочется дополнительно отметить, что на территории Сургутского района вторая неделя 2023 года отметилась приростом регистраций внебольничной пневмонии на 91,7 % и недельной заболеваемости ОРВИ, гриппом на 66,16 %. Такая эпидемиологическая ситуация требует обязательного соблюдения мер профилактики и воздержания от посещения мест массового посещения граждан - поясняет начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.

Он призывает горожан обращаться к врачу и не прибегать к самолечению.