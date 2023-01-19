В Югре зарегистрировано 148 новых случаев COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре на 19 января 2023 года зарегистрировано 254 461 случай коронавирусной инфекции, в том числе За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 148 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 82, Нижневартовске - 9, Ханты-Мансийске - 9, Нефтеюганске - 3, Нягани - 1, Сургутском районе - 5, Урае - 3, Советском районе - 4, Нефтеюганском районе - 3, Мегионе - 3, Когалыме - 3, Октябрьском районе - 3, Нижневартовском районе - 4, Пыть-Яхе - 4, Березовском районе - 1, Лангепасе - 5, Покачах - 6.

На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 586 человек, всего прошли обследование 3 638 311.

За весь период от COVID - умерли 2 603 человек. За сутки выписались по выздоровлению 71 человек, за весь период пандемии вылечились 251 249 югорчан.