В Сургуте построят муниципальный приют, который будет рассчитан на 100 кошек и 900 собак Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте построят муниципальный приют для животных. Об этом рассказали в правительстве ХМАО.

Приют для бездомных животных появится на улице Автомобилистов в направлении кооператива «Виктория». Директор департамента городского хозяйства Сургута Вячеслав Адушкин отметил, что работы по проектированию объекта выполнят до лета. Полностью завершить строительство планируют до 31 декабря 2023 года.

Муниципальный приют будет вмещать 100 кошек и 900 собак. В него смогут переехать бездомные животные, которые сейчас находятся в частном питомнике «Дорога домой».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургутском районе планируют построить муниципальный приют для бездомных собак, который будет рассчитан на 700 мест и расположится в поселке Федоровский.