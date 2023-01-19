В Сургутском районе зарегистрировано 857 браков за год

В Сургутском районе зарегистрировано 857 браков Фото: Татьяна Коркина

Всего в 2022 году в Сургутском районе зарегистрировано 857 браков, что на 107 больше, чем в 2021 году, при этом 458 пар заключили брак впервые.

В период частичной мобилизации в Сургутском районе поженились почти полсотни пар. В Сургутском районе, как и по всей России, молодые люди, призванные в зону СВО, могли пожениться со своими возлюбленными в день их обращения в ЗАГС.

- Частичная мобилизация считается уважительной причиной для того, чтобы молодых людей расписали в день их обращения в управление ЗАГС. В конце сентября 2022 года первой поженилась пара в городском поселении Барсово. Всего в условиях мобилизации в день обращения в органы ЗАГС Сургутского района зарегистрировали брак 42 пары, - рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.