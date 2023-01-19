Православные жители Нижневартовска отмечают Крещение Господне

Фото: глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко

В Нижневартовске православные жители отмечают один из самых древних и почитаемых христианских праздников – Крещение Господне, одной из главных традиций которого является купание в проруби-иордани.

В Нижневартовске оно проводится: в проруби (иордани) на реке Оби в районе храма Рождества Христова; в купелях, установленных на территории храмов Рождества Иоанна Предтечи (старая часть города) и святителя Николая Чудотворца (поселок Солнечный).

Как сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, крестный ход и Великое освящение воды на реке Оби состоятся сегодня в 11 часов. Рядом установлены теплые палатки для переодевания, а на набережной, в районе купелей, находятся автобусы, в которых можно согреться.

- Дорогие земляки! В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья и твердости духа на долгие годы. Пусть в ваших семьях царят согласие и любовь! - поздравил горожан Дмитрий Кощенко.