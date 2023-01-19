Бастрыкин поручил проверить информацию о жалобах жителей Ханты-Мансийска на автобусное сообщение Фото: Татьяна Коркина

Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем транспортном сообщении в Ханты-Мансийске.

- В новостном интернет-издании сообщалось о 70-летнем инвалиде из города Ханты-Мансийска, который в январе текущего года около часа на морозе ожидал общественный транспорт. Мужчине необходимо было попасть в больницу, однако ни один автобус на остановке нужного ему маршрута не остановился - сообщают в Информационном центре СК России.

Местные жители неоднократно жаловались в муниципалитет на ненадлежащее транспортное сообщение в городе, но результатов это не дало. Поэтому Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Мокшину провести проверку этой информации и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.