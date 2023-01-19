В Югре 19 января 2023 года погода существенно не изменится Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 19 января 2023 года будет переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, при прояснениях -22, -27 °С, днем -11, -16 °С, местами по западной половине -5, -10 °С, а местами по восточной половине -20, -25 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13, -15 °С, днем -11, -13 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.