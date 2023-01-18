В ХМАО задержали банду экстремистов

Шестерых экстремистов из ХМАО задержали сотрудники ФСБ Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники правоохранительных органов Югры задержали шестерых местных жителей по подозрению в организации экстремистского сообщества. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Шестеро жителей Сургута и Сургутского района в возрасте от 43 до 72 лет, негативно относящиеся к системе органов государственной власти РФ, вступили в сговор и создали на территории Сургутского района экстремистское сообщество. С целью изменения государственного устройства РФ, участники сообщества вели в течение 2022 года деятельность, направленную на дискредитацию органов власти путем совершения противоправных действий, провокаций, вовлечения новых членов в сообщество и распространения экстремистской идеологии - пишет следственный комитет.

Один из участников банды в мае 2022 года призвал к насилию над силовиками, разместив комментарий с такими призывами в социальной сети.

Силовые структуры провели обыски в 12 помещениях в городах Лянтор, Сургут и Самара, где нашли и изъяли листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы изготовленные на бланках с реквизитами и символикой СССР и другие материалы экстремистского содержания.

Трое из подозреваемых будут под домашним арестом, в отношении еще троих ходатайствовали о заключении под стражу.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, в том числе возможных иных противоправных действий членов сообщества и иных соучастников - добавили в ведомстве.