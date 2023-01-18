Врачи Нижневартовска вернули желудок в брюшную полость десятимесячному ребенку

Фото: телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского

Врачи детской больницы Нижневартовска спасли десятимесячного малыша с редкой аномалией развития. Историю спасения малыша поведал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

- Провели уникальную операцию по пластике диафрагмы и возвращению желудка в брюшную полость из полости грудной клетки. Малыш поступил в больницу в конце декабря 2022 года с выраженным недомоганием и непрекращающейся рвотой. После проведенного обследования врачи установили, что причиной плохого самочувствия ребенка была врожденная грыжа диафрагмы и ущемление желудка - рассказал Добровольский.

Фото: телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского

Редкая патология грозила маленькому пациенту полной утратой желудка и тяжелыми нарушениями здоровья. Но благодаря медикам ребёнок реабилитировался и вернулся к самостоятельному питанию и сейчас маму с малышом готовят к выписке.