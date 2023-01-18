Фото: Международный аэропорт "Сургут" им. Ф. Салманова

Югра присоединится к общероссийским торжествам по случаю юбилея гражданской авиации. Столетний юбилей российская гражданская авиация отметит 9 февраля 2023 года.

- В рамках празднования в феврале в Музее природы и человека Ханты-Мансийска откроется фотоэкспозиция «История гражданской авиации глазами современников». В кинотеатре «Югорский кинопрокат» - неделя тематического кино - сообщает пресс-центр правительства ХМАО.

Но празднования не закончатся одним днем, мероприятия, приуроченные к праздничной дате, будут проходить в течение всего года, а именно: единый урок «История российской авиации», викторины, конкурсы, посвящённые юбилейной дате, состоятся во всех образовательных учреждениях округа. В аэропортах Югры откроются тематические экспозиции, различные стенды, выставки, посвящённые развитию авиации в России и Югре.

Авиация долгое время была единственным видом транспорта круглогодичного действия в Югре. В округе функционирует девять аэропортов, включая три международных.