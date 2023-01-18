Фото: Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

В Сургуте откроют новое молодежное пространство в рамках реализации инициативного проекта «Открытие молодежного пространства «Точка». Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО - Югры.

Проект позволит обустроить места для отдыха, творческого развития, совместной работы и деловых встреч и у молодежи появится возможность проводить время с друзьями и коллегами, поиграть в настольные или компьютерные игры, а также перекусить или просто отдохнуть.

По информации департамента, все желающие смогут посетить новое пространство на базе клуба «Факел» по улице Григория Кукуевицкого, 10/4. Открытие запланировано на второе полугодие 2023 года.