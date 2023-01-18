Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске началась подготовка территории для строительства лыжно-биатлонного центра, сообщает администрации города.

На территории уже провели демонтаж, а сейчас продолжается испытание свай. После получения результатов испытаний начнётся забивка свай под административное здание, в частности для помещения для тренеров и судей, комнаты подготовки лыж, медицинский кабинет и другое.

В центре появится лыже-роллерная трасса (2,3 км) со стрельбищем на 16 мишеней, а также: информационное табло, зона тренеров и прессы, фотозона с размещением арт-объектов, сборно-разборная трибуна с местами для маломобильных категорий, освещение.

Лыжно-биатлонный центр является одним из проектов, внесенных в «Карту развития Югры». Работы планируется завершить до конца 2023 года.