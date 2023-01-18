В Нефтеюганском районе в аварии пострадал пассажир отечественной легковушки

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югкоторых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Нефтеюганском районе на трассе в ДТП пострадал пассажир. Как сообщает ГИБДД, на 732 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», 32-летний водитель автомобиля «HYUNDAI», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Лада», под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП пассажир отечественного авто получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Сотрудники ГИБДД задержано 4 водителя в состоянии опьянения, 5 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 за повторное управление транспортном с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 55 водителей и 54 - за нарушение правил перевозки детей.