Аурелия, Гор, Ниссо: самые необычные имена новорожденных озвучили в Сургутском районе

Самые необычные имена новорожденных озвучили в Сургутском районе Фото: Юлия Кучеренко

В 2022 году в Сургутском районе зарегистрировано более 1,5 тысяч новорожденных. Такую статистику приводит администрация района.

- В 2022 году на территории Сургутского района зарегистрировано 1571 рождение, на 133 больше в сравнении с 2021 годом. Девочек родилось 752, мальчиков - 819. Количество мальчиков на 9% превысило число появившихся на свет девочек - рассказали в администрации.

Чаще всего в 2022 году мальчиков называли Михаил, Лев, Амир и Александр; девочек - Сафия, Амина, София, Аиша, Василиса. Самыми редкими именами стали Бронислав, Валерьян, Добрыня, Лука, Ермак, Настасья, Русалина, Дария, Теона, Диналия. Есть и необычные имена: Эльбрус, Курган, Гор, Идель, а девочек называли Аурелия, Тея, Иллария, Божена, Ниссо.

- В 2022 году в Сургутском районе зарегистрировано 30 двойняшек. У представителей коренных малочисленных народов Севера родилось 66 малышей. Естественный прирост населения в Сургутском районе составил в 2022 году 1024 человек, увеличился на 10% в сравнении с 2021 годом, ранее было 935 человек, - поделилась начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.