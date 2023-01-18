Житель Нижневартовска получил реальный срок за пьяную шутку Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска будет наказан за заведомо ложное сообщение. Он позвонил на номер экстренных служб и сообщил о якобы существующей угрозе в собственном доме.

На место вызова приехали полицейские и представители экстренных служб. При проверке информация не подтвердились, а предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не найдено. Как оказалось, 48-летний мужчина позвонил в экстренные службы, чтобы пошутить, а в момент звонка он просто был пьян. Но силовики не оценили юмор мужчины и довели дело до суда, который вынес решение в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Когалыма заплатит штраф за пост в соцсети, очерняющий действия Вооруженных Сил РФ. Полиция заметила текст и фотографии из запрещенного медиаресурса на его странице.