Лесничий из Югры отправится под суд за служебный подлог

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Перед судом предстанет участковый лесничий, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Нефтеюганского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями" - говорится в сообщении.

В 2021 году лесничий, злоупотребляя своими полномочиями, подписал акты приемки выполненных работ по выполнению противопожарных мероприятий, в которых указал ложную информацию об исполнении лесопользователем требований лесного законодательства. Но по факту никаких работ выполнено не было, а сам лесничий даже выезжал на места проведения лесовосстановительных работ.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.