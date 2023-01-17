Губернатор поручила проверить укомплектованность аварийных бригад ЖКХ в муниципалитетах ХМАО

Фото: официальная страница администрации Мегиона

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание оперативного штаба округа и региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

- С 1 по 15 января 2023 года на "тепловой" карте Центра управления регионом зафиксировано 1 300 сообщений о некачественном отоплении или его отсутствии. В Мегионе - 1 185, в Урае - 35, Кондинском районе - 16, Нягани - 12, Нефтеюганске - 11. Рост числа сообщений из Мегиона связан с порывом магистрального трубопровода 10 января. По состоянию на 15 января жители города по-прежнему сообщают о фактах отсутствия отопления, - отмели Наталья Комарова.

Глава Мегиона Олег Дейнека отметил, что аварийно-восстановительные работы в Мегионе планируется завершить до 23 января.

- Всего в Мегионе 536 домов, сбой режима теплоснабжения произошел на 356 домах, выявлено 458 замороженных подъездов, на сегодня восстановлено 172 подъезда, восстановительные работы по 286 подъездам продолжаются. Для ликвидации последствий привлечены 26 бригад, 37 единиц техники, - сказал Олег Дейнека.

Губернатор дала ряд поручений правительству и главе Мегиона Олегу Дейнеке. Так, одним из них является - рассмотрение заявки муниципалитета по капитальному ремонту аварийного участка сети теплоснабжения.

- Главам муниципальных образований автономного округа поручаю до 20 января 2023 года организовать проведение ревизии укомплектованности аварийных бригад предприятий коммунального комплекса необходимыми материалами, техническими ресурсами, специальной техникой, - подчеркнула Наталья Комарова