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НовостиПроисшествия17 января 2023 14:22

За год по вине нетрезвых водителей на дорогах Югры погибли 25 человек

На дорогах произошло 141 ДТП по вине пьяных водителей
Виктория Терина
За год по вине нетрезвых водителей на дорогах Югры погибли 25 человек

За год по вине нетрезвых водителей на дорогах Югры погибли 25 человек

Фото: Татьяна Коркина

В 2022 году по вине нетрезвых водителей на дорогах Югры погибли 25 человек. Об этом сообщили в ГИБДД ХМАО.

- Несмотря на общее снижение показателей аварийности с участием нетрезвых водителей, цифры остаются высокими для нашего региона. Согласно статистике, с начала года на дорогах Югры произошло 141 дорожно-транспортное происшествие по вине водителей, управляющих транспортом с признаками опьянения, в которых 25 человек погибли и 199 - получили травмы - рассказали в ГИБДД.

В полиции отмечают, что каждый седьмой водитель, севший нетрезвым за руль, делал это уже не в первый раз. За прошедший год в Югре возбуждено больше 800 уголовных дел против таких водителей. Сотрудниками ГИБДД в 2022 году пресечено больше 7 тысяч случаев управления транспортом с признаками опьянения.