За год по вине нетрезвых водителей на дорогах Югры погибли 25 человек Фото: Татьяна Коркина

В 2022 году по вине нетрезвых водителей на дорогах Югры погибли 25 человек. Об этом сообщили в ГИБДД ХМАО.

- Несмотря на общее снижение показателей аварийности с участием нетрезвых водителей, цифры остаются высокими для нашего региона. Согласно статистике, с начала года на дорогах Югры произошло 141 дорожно-транспортное происшествие по вине водителей, управляющих транспортом с признаками опьянения, в которых 25 человек погибли и 199 - получили травмы - рассказали в ГИБДД.

В полиции отмечают, что каждый седьмой водитель, севший нетрезвым за руль, делал это уже не в первый раз. За прошедший год в Югре возбуждено больше 800 уголовных дел против таких водителей. Сотрудниками ГИБДД в 2022 году пресечено больше 7 тысяч случаев управления транспортом с признаками опьянения.