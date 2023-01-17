В Югре на 17 января 2023 года зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

На сегодняшний день в Югре зарегистрировано 254 293 лабораторно подтверждённых случая коронавируса. За последние сутки в ХМАО зарегистрировано 29 случаев заболевания COVID-19 в 7 муниципалитетах: в Ханты-Мансийске зарегистрировано 14 случаев, в Урае, Нефтеюганске, Когалыме и Югорске – по 3 случая, в Советском районе – 2, в Кондинском районе – 1.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 28 случаев, 1 случай завозной. В структуре клинических проявлений заболевших в бессимптомной форме и диагнозом «пневмония» не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 29 человек.

За весь период в Ханты-Мансийском округе погибло уже 2 603 человека, вылечили от вируса 251 120 человек.