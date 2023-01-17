В Югре кот помог хозяйке спасти другого кота из пожара

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Югре кот помог хозяйке обнаружить пожар и спасти другого кота. Об этом случаи рассказали спасатели КУ «Центроспас-Югория».

В неприятную ситуацию попала жительница пгт. Междуреченский, а возгорание произошло в квартире у её соседей. Обнаружить пожар помог кот, который вел себя беспокойно и обратил внимание хозяйки на просочившейся дым.

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

- Звонок в пожарную охрану поступил в 10 часов 16 минут. Дежурный караул пожарной части пгт. Междуреченский филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району, прибыв на место вызова, обнаружил сильное задымление в квартире. В результате пожара повреждены стены, пол, потолок - рассказали спасатели.

По информации службы, предварительной причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. При ликвидации пожара пожарные обнаружили и реанимировали другого котика, находящегося непосредственно в задымленной комнате.