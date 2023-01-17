Нижневартовская детская поликлиника признана лучшим медучреждением в России

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Детская поликлиника Нижневартовска признана лучшим медучреждением в России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал администрации города.

- Нижневартовская детская поликлиника стала Лауреатом Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ - 2022», а главный врач учреждения Татьяна Загинайко удостоена звания «Директор года - 2022» - говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

В 2022 году НИИ социальной статистики Санкт-Петербурга несколько месяцев проводил среди потребителей оценку качества оказываемых медицинских услуг. Исследование проводилось путем открытого анкетирования, когда респонденты сами указывали лучшее на их взгляд медучреждение.

По информации окружного Депздрава, Татьяна Загинайко работает в медицине Нижневартовска больше 20 лет. Она руководит командой профессионалов, благодаря которой удается разрабатывать и реализовывать перспективные проекты в области здравоохранения.