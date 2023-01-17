Чемпионка России по спортивной гимнастике из Югры чуть не отправилась на тот свет из-за мухоморов

Молодые люди увлекались правильным питанием, однако что-то пошло не так Фото: Комсомольская правда

Многим хочется выглядеть хорошо. Красивая фигура, накаченные мышцы, прорисованные на животе кубики. Ради этого некоторые готовы пойти практически в прямом смысле на все. Так, чемпионка России по спортивной гимнастике из Ханты-Мансийского автономного округа попробовала «чудодейственные грибы», презентованные ее возлюбленным как «лучших друзей фитоняшек». Однако «что-то пошло не так» и вместо фигуры, как с обложки спортивного журнала, девушка получила проблемы со здоровьем и оказалась на волоске от смерти.

Корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе регионального УМВД информацию об инциденте подтвердили и рассказали, что парень с девушкой живут в Урае, оба увлечены правильным питанием и здоровым образом жизни. В декабре возлюбленные на время разъехались по разным городам и вернулись домой не с пустыми руками. Девушка привезла мамины шпроты,а парень – грибы от незнакомца. После того, как фитоняшка попробовала грибы, ее увезли в реанимацию.

К слову, когда девушка вышла из комы, она не стала говорить, что накануне испробовала привезенный молодым человеком «презент». Вину на свое отравление она «свалила» на мамины шпроты, но правду скрыть не удалось. Пакетик мухоморов отправился на экспертизу, а произошедшим заинтересовалась полиция.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы и по их результатам будет принято процессуальное решение.