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НовостиОбщество17 января 2023 5:52

Новая школа в Нижневартовске будет экологического направления

Ориентировочно школу сдадут в эксплуатацию в июне 2023 года
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Для новой школы в 25 микрорайоне Нижневартовска определен образовательный профиль. Как сообщает департамент образования администрации города, она будет экологического направления.

Губернатор округа Наталья Комарова поставила задачу местным властям разработать образовательную программу, рассчитанную для данного учреждения и позволяющую использовать имеющиеся мощности.

А пока школа на 1125 мест в Восточном планировочном районе города продолжает готовится к открытию. Необходимое для школы оборудование уже закуплено, осуществляется постепенная доставка и сборка, оснащение учебных кабинетов и других помещений, формируется список педагогических работников. Записать ребенка в школу можно будет после ввода объекта – ориентировочно с июня 2023 года.