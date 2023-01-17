В Ханты-Мансийске водитель иномарки спровоцировал аварию

Фото: ГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске водитель иномарки нарушил правила проезда перекрестка и попал в ДТП. Об аварии рассказали в ГИБДД округа.

Это случилось на пересечении улиц Мира и Строителей, когда 28-летний водитель автомобиля «TOYOTA» при повороте налево на регулируемом не предоставил право в движении

автомобилю «VOLKSWAGEN», движущемуся во встречном направлении на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 43-летний водитель «VOLKSWAGEN» получил травмы.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что необходимо строгого соблюдать ПДД и помнить, что спешка на дороге, невнимательность может привести к страшным последствиям.