В Ханты-Мансийске водитель иномарки спровоцировал аварию

Фото: ГИБДД России по ХМАО-Югре
В Ханты-Мансийске водитель иномарки нарушил правила проезда перекрестка и попал в ДТП. Об аварии рассказали в ГИБДД округа.
Это случилось на пересечении улиц Мира и Строителей, когда 28-летний водитель автомобиля «TOYOTA» при повороте налево на регулируемом не предоставил право в движении
автомобилю «VOLKSWAGEN», движущемуся во встречном направлении на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 43-летний водитель «VOLKSWAGEN» получил травмы.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что необходимо строгого соблюдать ПДД и помнить, что спешка на дороге, невнимательность может привести к страшным последствиям.