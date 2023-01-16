В Радужном директора топливно-энергетической компании накажут за мошенничество Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Радужного утвердила обвинение по уголовному делу против местной жительницы, которая задержана за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере. Об этом рассказала в окружной прокуратуре.

Руководитель ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания», решила незаконно получить бюджетные деньги по государственной программе, в соответствии с которой субъектам малого или среднего предпринимательства предоставляется частичная компенсация расходов по отплате труда и материальной поддержке временно трудоустроенных граждан. С сентября 2020 года по май 2022 года женщина передавала в Центр занятости населения фиктивные документы о выплатах работникам. На основании этих документов на расчетный счет организации поступили больше 1,3 млн рублей.

Полученными деньгами женщина распорядилась по собственному усмотрению. Уголовное дело передано в суд.