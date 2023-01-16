Житель ХМАО ответит по закону за охоту на соболей

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Полицейские Нижневартовского района возбудили уголовное дело за незаконную добычу соболей. Незаконно добыл 7 особей соболя 36-летний местный житель. Его задержали полицейские и инспекторы Природнадзора-Югры.

Незаконной охота стала из-за того, что соболь входит в перечень особо ценных диких животных. А мужчина решил поохотится без разрешительных документов и лицензии на добычу соболей. Как рассказали полицейские, подозреваемый приехал на выходные в охотничий домик, расположенный недалеко от его дома, чтобы провести свой досуг. Животных он ловил при помощи капканов в лесу на 25 км от с. Большой Ларьяк в Нижневартовском районе. Шкуры пушного зверя подозреваемый планировал продать, а тушки скормить собакам.

Из-за действий мужчины природным ресурсам причинён ущерб в 105 тысяч рублей.