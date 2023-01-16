В Сургутском районе за выходные произошло сразу две смертельные аварии

Фото: УГИЮДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре зарегистрировано 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 получили травмы, в том числе 2 ребёнка. Отличился Сургутский район. Там за выходные дни произошли две аварии с летальным исходом.

По информации ГИБДД, на 36 км автодороги «Сургут – Лянтор» 35-летний водитель, управляя автомобилем «KIA», при обгоне не убедился в безопасности и столкнулся с большегрузом «DAF», под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Позднее, в районе 14 км автодороги «Северный обход г. Сургута» 41-летний водитель автомобиля марки «RENAULT» выехал на встречку и столкнулся с «SUBARU», 47-летний водитель которого погиб после этого удара.

Фото: УГИЮДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции ХМАО задержали 28 нетрезвых водителей, 15 - за отказ от прохождения освидетельствования и 8 за повторное управление транспортном с признаками опьянения. За выезд на встречку наказано 47 водителей и 106 - за нарушение правил перевозки детей.