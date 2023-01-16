В Югре 16 января 2023 года потеплеет до -2 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 16 января 2023 года в ХМАО будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Ветер западных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6, -11 °С, днем потеплеет до -2, -7 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6, -8 °С, днем столбик термометра поднимется до -3, -5 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.