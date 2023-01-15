В Пыть-Яхе женщина лишилась 900 тысяч рублей, клюнув на обещания «трейдеров»

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В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против 68-летней пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, женщина лишилась 900 тысяч рублей, купившись на россказни мошенников.

В начале декабря женщина просматривала сайты на телефоне и тут перед ней всплыло окно о дополнительном заработке на инвестициях на одной из платформ. Женщина заинтересовалась, перешла на сайт и зарегистрировалась. В тот же день ей на «вотсап» позвонила некая Карина. Дама сообщила, что для начала торгов нужно внести первоначальный депозит в размере 10 тысяч долларов путем перевода на кошелек Kiwi, который она отправит смс-кой.

Пенсионерка месяц общалась с мошенниками, которые представлялись частными трейдерами инвестиционной компании. Аферисты в онлайн-приложениях консультировали пострадавшую и рассказывали ей, как выгодно покупать криптовалюту, сырье и акции. Вскоре женщина пошла ва-банк и вложила 70 тысяч рублей и 852 тысячи оформленного кредита в копилку мошенников.

Увидев многомиллионную выручку от инвестиций в «личке», пенсионерка потребовала вывести все сбережения. Однако для выведения денег аферисты потребовали внести очередной вклад. После просьбы открыть новый счет, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. К слову, те ей названивали даже в отделе полиции.