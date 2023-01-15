В Югре 15 января 2023 ожидается существенное потепление Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 15 января, ожидается облачность с прояснениями. Ночью иестами небольшой снег, ветер западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -12…-17 С, при прояснениях до -22 С, по востоку -23…-28 С. Днем небольшой, местами умеренный снег, по юго-западу без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура -5…-10 С, по востоку -12…-17 С.

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями, ночью без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха -12…-14 С. Днем небольшой снег, ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 С.