В Нижневартовске появится литературный сквер Фото: Вера Зенина

В Нижневартовске появится литературный сквер под названием «Классики и современники». Как сообщили в городской администрации, его обустроят в рамках соцпрограммы «Формула хороших дел» на территории, прилегающей к библиотеке №5.

По словам авторов проекта, предполагается создать экологически-рекреационное и социально-культурное пространство, где будут проводиться массовые литературные мероприятия.

- Сегодня читателями библиотеки являются почти четыре тысячи жителей, среди них немало молодежи. Мы учитываем интересы читателей всех возрастов. В 2022 году наша библиотека преобразилась, получив статус «модельной» в рамках национального проекта «Культура». Наши залы стали комфортными, современными, оснащенными новой техникой и книгами. Создание сквера - продолжение работы по развитию социально-культурного пространства, - рассказала заведующая городской библиотекой №5 Светлана Губайдуллина.

Литературный сквер «Классики и современники» планируют разбить в течение 2023 года.