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НовостиЗдоровье14 января 2023 9:26

Число заболевших коронавирусом в Югре 14 января 2023 года увеличилось на 77 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 14 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Югре

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 77 человек. С начала периода количество заболевших достигло 254 197.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, выздоровели 60 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 2 602 югорчанина.

В России выявлено 5 102 человека с COVID-19, госпитализировано - 813. Всего в стране зарегистрировано 21 851 824 случая. Излечились от коронавируса 3 887 человек, скончались - 46.