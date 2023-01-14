Предприятия Югры получат значительную финансовую поддержку в 2023 году Фото: Вера Зенина

Предприятия Югры получат значительную финансовую поддержку. Соответствующее решение принято местным правительством на заседании наблюдательного совета Фонда развития региона, посвященного финансовому плана на 2023 год.

- Принятое решение позволит оказывать финансовую поддержку уже действующим крупным инфраструктурным проектам, работающим на основе государственно-частного партнерства, и запустить новые - в сфере промышленности и туризма, - отметила губернатор Наталья Комарова.

Средства будут предоставляться предприятиям обрабатывающих производств в виде льготных займов под 3% годовых. А объекты туристской инфраструктуры могут рассчитывать на грантовую поддержку.

Также Наталья Комарова отметила, что в числе главных задач региона - развитие дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктур, увеличение технологических возможностей российской экономики, открытие новых производств и создание рабочих мест, укрепление финансового суверенитета страны и принятие эффективных мер экономической политики.

Именно о развитии данных направлений говорил президент Владимир Путин на заседании правительства РФ 11 января.